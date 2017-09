Caja: siguen cuotas de Anses y niegan ajuste por armonización

Los $117 millones mensuales “a cuenta” se mantendrán hasta fin de año hasta tanto se acuerde el fondeo del déficit. En tanto, la Provincia insistió en que las exigencias de Anses para girar recursos no incluyen una “baja” en los haberes. La pretensión de Córdoba para este año es la mitad de todo lo que presupuestó la Nación para todas las cajas

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) continuará girando “al menos hasta fin de año” cuotas fijas mensuales a las cajas provinciales no transferidas como pago “a cuenta” de la cobertura del déficit previsional, hasta tanto acuerden los números finales.

Por lo pronto y tal como informara ayer Comercio y Justicia, en el caso de Córdoba, la Nación prometió contar con un cálculo del déficit a cubrir “en 15 días”.

El punto es que, en función de los fondos presupuestados para este año por la Nación, será imposible que se pueda atender el reclamo de Córdoba que el gobernador Juan Schiaretti cuantificó tiempo atrás en torno a los 7 mil millones de pesos.

Ocurre que, para 2017, están presupuestados 14 mil millones de pesos.

Los pagos “a cuenta” en cuotas fijas mensuales, insumirán más de la mitad de ese monto. De hecho, a Córdoba le deberían girar este año 1.404 millones de pesos por esos envíos mensuales fijos.

En ese marco, sólo quedan menos de 7 mil millones de pesos para repartir para cubrir la diferencia entre los giros a cuenta y el monto final que surja del cálculo de Anses.

El punto es que esos recursos deben atender el reclamo de las 13 cajas no transferidas.

Los números son elocuentes y, salvo una reconducción presupuestaria, el dinero no alcanzará para cubrir las expectativas de cada distrito, entre ellos Córdoba.

En ese contexto es de suponer que el monto que calcule la Nación para la caja provincial no sería el mismo que reclama el gobernador Schiaretti.

La diferencia supondría un período de negociación cuyo final es aún incierto.

Mientras se aguarda ese cálculo, ayer volvió a tomar cuerpo la posibilidad de que la Nación exija a las cajas provinciales no transferidas que armonicen con Anses, no sólo ingresos sino también gastos, esto es el nivel de prestaciones.

El dato volvió como inquietud por parte de determinadas provincias que están lejos de armonizar algunos puntos que, por caso, Córdoba ya concretó.

Concretamente, algunos pidieron un retoque en la reglamentación del artículo específico de la ley de Reparación Histórica de los Jubilados, que define el auxilio para cubrir ese déficit, ya que bajo el formato actual están obligados a armonizar al 100% los parámetros jubilatorios locales con los nacionales, de manera gradual, hasta 2020.

“El decreto reglamentario es claro respecto a que las diferencias de haberes, como en el caso de Córdoba, serán cubiertas con recursos propios”, insistió una fuente.

El tema había sido advertido oportunamente por los gremios estatales provinciales.

“Quedamos en revisar el decreto reglamentario, que debe respetar la autonomía de las provincias”, dijo no obstante el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, citado por el sitio web de Ambito Financiero.

Como fuere, el tema urgente es el cálculo del rojo de este año.

En ese marco, Córdoba fue la primera en completar la información requerida por Anses y AFIP. Hay provincias que aún están muy atrasadas con los datos exigidos para el cálculo.