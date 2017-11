Caja: Provincia acordó con Nación y promete que no habrá ajuste

Firmó un convenio por $4.043,9 millones, aunque la cifra puede ser mayor. Igual, el rojo de este año será de casi $7 mil millones. La diferencia la cubrirá el Tesoro provincial. Ante gremios, el ministro Giordano confirmó que no armonizará su régimen con el nacional

La Provincia firmó finalmente, en las últimas horas, un acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), por el cual ésta se compromete a reconocer para este año una cobertura del déficit de la Caja de Jubilaciones de 4.043,9 millones de pesos.

El dato, anticipado la semana pasada por Comercio y Justicia, quedó en firme luego de la rúbrica del vínculo por el titular de Anses, Emilio Basavilvaso. El acuerdo ya había sido firmado por el gobernador Juan Schiaretti, por estas horas de gira por Austria.

En paralelo, ayer, el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, ratificó ante referentes de los gremios estatales que no se avanzará con un nuevo ajuste previsional en Córdoba, más allá del proyecto de reforma en debate en el Congreso -que incluye un nuevo cálculo de movilidad- como tampoco se armonizará otros puntos con el régimen nacional.

Con todo, también confirmó a los sindicatos del sector público que no se analiza derogar la ley 10333 que fijó una nueva modalidad de cálculo en los haberes, menos beneficiosa que la norma anterior.

En ese marco, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) “celebró” el compromiso asumido por Giordano de no avanzar en un eventual proceso de armonización. De todas formas, ratificó su decisión de continuar litigando contra la 10333, tal como lo viene instando en diferentes frentes.

Asimismo, Giordano expresó que, con los recursos que enviará la Nación, se asegura la cobertura de al menos 75 por ciento del déficit de la Caja que, para este año, rondará 7 mil millones de pesos. El resto se cubrirá con recursos propios de la Provincia. Por ahora no está previsto avanzar en una nueva baja de aportes personales o contribuciones patronales, que profundizarían el rojo previsional.

En la reunión de ayer al mediodía participaron, además de Giordano, el interventor de la Caja, Mariano Méndez. Por el lado de los gremios, estuvieron los titulares del SEP, la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC), Bancarios, Luz y Fuerza y Personal Superior, además de representantes del Siundicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoem; no participó Rubén Daniele, su titular), entre otros.

En rigor, los gremios temían que la Provincia avanzara con futuros ajustes en función del acuerdo original del pacto fiscal, cuya letra finalmente se modificó en la parte relativa a las cajas no transferidas, desechando la obligación de armonizar que, no obstante, está explícita en la Ley de Reparación Histórica votada el año pasado en el Congreso.

La Provincia mostró “satisfacción” por los resultados del encuentro. “Fue una reunión franca, donde cada uno expuso sus puntos de vista e informamos la situación y los planes por delante. Fue positiva”, resumieron fuentes del Ejecutivo.

En cuanto al acuerdo con Anses, tal como lo anticipó este medio, incluirá para este año un monto de 4.043,9 millones de pesos. No obstante, especifica que se continuarán cruzando datos para, antes de fin de año, fijar un monto definitivo. Para la Provincia, la cifra final puede orillar 5 mil millones de pesos.

De cualquier manera, el convenio -al que tuvo acceso Comercio y Justicia- no habla de monto potencial alguno. En todo caso aclara que si la cifra es superior o inferior a la acordada, ambas partes arbitrarán los medios para enviar más recursos o bien para permitir que la Nación debite de la coparticipación las sumas giradas por encima del cálculo final.

Por lo pronto, la Nación ya giró 1.284,1 millones de pesos hasta este mes inclusive, a cuenta del déficit previsional de Córdoba, en pagos mensuales de 117 millones de pesos.

De esta forma, el remanente de 2.759,8 millones de pesos se pagará en dos cuotas consecutivas: la primera tiene plazo hasta mañana y la segunda antes del 20 de diciembre, según reza la claúsula cuarta del convenio.

Paralelamente, la claúsula séptima señala que las partes acuerdan que, “hasta tanto se obtenga el resultado definitivo de la simulación prevista (en referencia a la cifra final para 2017), la cuota mensual a pagar durante el ejercicio 2018 será de 336,99 millones de pesos, comenzando a abonarse antes del día 20 de enero de 2018 la primera de ellas, y así sucesivamente durante los meses subsiguientes”. Ese adelanto, señala el texto, “deberá ajustarse, una vez conocido el resultado definitivo de la simulación”.