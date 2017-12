Caja: la Anses giró $1.379 millones, completó pagos y ahora negocian plus

Se trata de la segunda cuota acordada por las partes para cubrir el rojo del organismo provincial. Los envíos totalizaron $4.043,9 millones en el año. Ayer siguieron los contactos, que pueden concluir la semana próxima para cerrar el acuerdo 2017. El monto final es clave porque será base para los años siguientes. La diferencia deberá aportarla Córdoba

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) depositó finalmente ayer 1.379,9 millones de pesos correspondientes a la segunda cuota del acuerdo firmado el 28 de noviembre pasado entre las partes para la cobertura del déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

Así, completó un total de 4.043,9 millones de pesos en 2017, cifra acordada en esa instancia.

Con todo, las partes continúan negociando una diferencia que reclama la Provincia.

Fuentes consultadas por Comercio y Justicia aseguraron que la semana próxima habrá una definición.

Es que, en aquel acuerdo, se convino seguir cruzando datos para antes de fin de año llegar a una cifra definitiva que, según indicó días atrás el ministro de Finanzas, Osvado Giordano, debería situarse más cerca de los 5 mil millones de pesos.

Es justamente esa diferencia la que por estas horas gestiona la Provincia.

Según los informantes, Anses prometió una respuesta para la semana próxima.

En rigor los plazos se agotan, al menos para cumplir con el cronograma fijado en aquel acuerdo de noviembre.

Es clave el monto final que termine cubriendo la Anses respecto al rojo previsional de Córdoba.

Concretamente, la cifra definitiva será base para el cálculo de la cobertura de los años subsiguientes, de ahí que no es lo mismo cerrar con los 4 mil acordados que con un número mayor.

En cualquier caso, el monto, si bien importante, no cubre la totalidad del déficit, que este año rondará 7 mil millones de pesos.

La diferencia, que por ahora se ubica en 3 mil millones de pesos, deberá ser costeada por el Tesoro provincial.

El rojo se disparó fuertemente luego de que la Provincia resolvió reducir las contribuciones patronales y también, en algunos casos, los aportes personales para armonizarlos -al menos en parte- con los de la Anses, siempre confiando en que la Nación cubriría parte de la diferencia. La ecuación tiene relación con el articulado de la Ley de Reparación Histórica a jubilados sancionada el año pasado que, en el capítulo destinado a las cajas no transferidas, refiere que la cobertura del rojo por la Nación se calculará en función de si el organismo provincial hubiese sido transferido oportunamente a la órbita de la Anses, o no.

Originalmente, la Provincia pretendía unos 7 mil millones de pesos pero luego ese monto se fue “puliendo” hasta llegar a los 4 mil millones actuales, que ahora podrían ampliarse. El monto ya girado es producto del envío de 1.284,1 millones de pesos hasta noviembre, a cuenta del déficit previsional de Córdoba, en pagos mensuales de 117 millones de pesos.

El remanente de 2.759,8 millones de pesos se pagó en dos cuotas iguales, la primera a fin de noviembre y la última antes del 20 de diciembre.

Ayer quedaron cancelados los pagos, ahora al aguardo de un eventual plus.

En tanto, la claúsula séptima del convenio firmado señala que las partes acuerdan que, “hasta tanto se obtenga el resultado definitivo de la simulación prevista (en referencia a la cifra final para 2017), la cuota mensual a pagar durante el ejercicio 2018 será de 336,99 millones de pesos, comenzando a abonarse antes del día 20 de enero de 2018 la primera de ellas y así sucesivamente durante los meses subsiguientes”.

Ese adelanto, señala el texto, “deberá ajustarse una vez conocido el resultado definitivo de la simulación”.