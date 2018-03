Brecha de género en haberes del sector público llegó a 30,9% y se profundizó

Según datos de la Caja de Jubilaciones provincial de febrero, el haber medio de los hombres fue de $34.651 y el de las mujeres, de $26.472. En 2016 -primer dato disponible- llegaba a 27,8% y el año pasado fue de 28,6%. EPEC, el caso más extremo, y Policía y Servicio Penitenciario, el de menor incidencia. La paradoja de los docentes

Por Alfredo Flury - aflury@comercioyjusticia.info

Los jubilados provinciales varones ganan 30,89 por ciento más que las mujeres, brecha que se viene ampliando en los últimos dos años, desde que está disponible la estadística oficial.

El dato cobra fuerza en momentos en que se reactiva el debate respecto a las diferencias de ingresos por cuestiones de género, luego que el presidente Mauricio Macri se “comprometió” a combatir esa desigualdad, en la previa de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

“No podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. No es justo. No está bien. Según el Indec, las mujeres cobran casi 30% menos que los hombres. Esto no puede seguir así. Tienen mi compromiso para que el salario igualitario que establecen nuestras leyes sea una realidad”, dijo el jueves pasado, en el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, en el Congreso.

En ese marco, los datos informados por la Caja de Jubilaciones sirven para sumar elementos respecto a un problema de larga data que, si bien tutelado por diferentes normativas, sigue plenamente vigente.

Por lo pronto, las cifras del organismo previsional de Córdoba sólo muestran diferencias globales, esto es del conjunto de los jubilados, o bien por sector.

Tienen sus reparos. Por lo pronto, son una imagen “del pasado”, toda vez que se trata de jubilados y no de activos. A la vez, el hecho de que las mujeres se jubilen a más temprana edad también puede influir a la hora de la cantidad de aportes y por lo tanto de sus haberes como pasivos.

Como fuere, es una aproximación a la realidad del sector público provincial, en el marco del debate por las brecha de género.

A los efectos del análisis, se tomaron sólo las jubilaciones y no las pensiones porque éstas no son útiles a los efectos de analizar el tema en debate.

De los datos no puede inferirse que la Provincia pague más a un hombre que a una mujer ante igualdad de cargo o responsabilidad.

De hecho, los sueldos están claramente explicitados por cargo y no discriminan entre hombre o mujer.

En todo caso, lo que muestran los datos oficiales es que los hombres ocupan cargos de mayor jerarquía y, por lo tanto, con mejores remuneraciones respecto a las mujeres.

Esa situación, que podría entenderse -al menos en parte- en reparticiones como la Empresa Provincial de Energía (EPEC), en la cual históricamente fueron muchos más los hombres que revistieron en la compañía respecto de las mujeres, queda pulverizada cuando se remite al escalafón docente.

Es que, según datos de la Caja, hay 30.809 jubilados del sector educativo. De ese total, 27.909 son mujeres y 2.900 hombres. Sin embargo, las mujeres tienen un haber medio de 24.567 pesos frente a los 28.305 pesos de los varones. En definitiva, éstos ganan 15,2 por ciento más que las docentes.

El caso extremo es EPEC. La empresa tiene apenas 278 jubiladas que ganan 55.703 pesos. En tanto, los 1.525 varones perciben 74.018 pesos de jubilación media, 32,9 por ciento más.

En el caso de la Administración Pública y Organismos Descentralizados, la brecha es de 27,7 por ciento.

Por su parte, las 402 magistradas y funcionarias del Poder Judicial jubiladas cobran 105.287 pesos frente a los 123.324 pesos que perciben los hombres que en él se desempeñaban.

A su vez, entre las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la diferencia es de 19,9 por ciento.

En donde menos distancia hay en materia de ingresos por género es en la Policía de la Provincia y el Servicio Penitenciario. Las 1.309 mujeres jubiladas cobran 26.537 de haber medio, mientras que los 27.123 varones perciben 27.123 pesos, apenas 2,2 por ciento más.

La mediana, una pista

Para comprender más profundamente dónde se origina la brecha de género en la Administración pública, que luego se traduce en los haberes de los jubilados, el concepto de “mediana” echa luz sobre el tema.

A diferencia del haber medio, que es el promedio de todos las prestaciones que paga la Caja, en este caso jubilaciones, la mediana es aquel valor equidistante entre uno y otro extremo de los ingresos.

Por ejemplo, si se computaran 100 haberes, la mediana sería el valor del sueldo número 50.

De esta forma, siempre esa cifra es menor que el promedio o haber medio, toda vez que éste aparece traccionado por ingresos que, en el último decil -por ejemplo-, son mucho más elevados que el resto y traccionan el promedio al alza.

De acuerdo con datos oficiales, en febrero pasado, la mediana de los varones jubilados fue de 26.688 pesos, 13,74 por ciento más que los 23.463 pesos de las mujeres.

Esa brecha había sido de 7,38 por ciento en 2016 y de 8 por ciento el año pasado. Una mediana mucho más pareja entre hombres y mujeres respecto a lo que muestran los datos del haber medio refleja precisamente que son los hombres los que ocupan los cargos más “rentables” en la Administración pública provincial, organismos autárquicos y descentralizados.

Por lo demás, los datos que citó Macri en su alocución en el Congreso corresponden a julio del año pasado.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en promedio, las mujeres perciben 27 por ciento menos que los varones y son mayoría entre los que reciben menores ingresos, de acuerdo con los datos de Evolución de la Distribución del Ingreso del organismo estadístico del primer trimestre de 2017. El Indec habla de la diferencia de masa salarial que perciben los hombres y qué porción les queda a las mujeres. No distingue en diferencias de salarios para una posición laboral similar.

Con todo, se infiere que los hombres ocupan las posiciones mejor remuneradas y que, además, se les paga más que a las mujeres por iguales tareas.

La población urbana con ingresos, proyectado a todo el país, suma 24 millones o 59,4 por ciento del total, en partes casi iguales: 29,6 por ciento son varones y 29,7 por ciento, mujeres. Pero en promedio, los hombres perciben (cifras del primer trimestre del año pasado) 14.690 pesos mensuales y las mujeres 10.710 pesos.

Éstas son amplia mayoría y hasta duplican a los varones entre los segmentos de menores ingresos. El informe del Indec señala que los hombres participan de 57,8 por ciento del total de los ingresos y las mujeres del 42,2 por ciento restante. De la mitad hacia abajo de la tabla o escalas de ingresos se ubica 60 por ciento de las mujeres, mientras entre los varones es de 40 por ciento.