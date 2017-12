Bancor busca $1.000 millones para fondear líneas de crédito

El aval de la CNV es para emitir Obligaciones Negociables (ON) por hasta US$100 millones. No obstante, el instrumento sería en pesos y por un monto menor, al menos en esta instancia. La colocación se analiza a 5 años de plazo. La licitación ocurriría la semana próxima aunque se estudia la oportunidad en función de la coyuntura del mercado. Los bancos necesitan recomponer liquidez. Por ahora no suben tasas de hipotecarios

El Banco de Córdoba (Bancor), la semana próxima colocaría una Obligación Negociable (ON) por 1.000 millones de pesos en un plazo que en principio se estima a cinco años o menos.

El dato fue confirmado ayer a Comercio y Justicia por fuentes del Ejecutivo, su accionista principal.

La oportunidad de salir al mercado está supeditada -sin embargo- a la evolución periódica de las tasas, también vinculada con la competencia eventual al momento de salir por parte de otros instrumentos similares de empresas o gobiernos.

De todas formas, la idea es que sea antes de fin de año, confirmó la fuente.

Los recursos que se capten por esa vía serán para fortalecer la capacidad prestable del banco que, en línea con el resto del sistema financiero -aunque en menor grado-, observa cómo los créditos crecen muy por encima de los depósitos, situación que erosiona la liquidez.

Concretamente, según datos al 30 de septiembre pasado y para ejemplificar la tendencia del mercado, el stock de créditos personales creció 46,2 por ciento en la comparación interanual, mientras que los plazos fijos lo hicieron 20,7 por ciento.

Una forma de mejorar ese ratio es, entre otras, procurar fondos mediante algún tipo de colocación a plazo, como en este caso una ON.

Será el debut de Bancor con este tipo de herramienta luego que el Banco Central autorizó su salida del plan de reencuadramiento, a mediados de este año.

En esa oportunidad, en el marco de la inauguración de la renovada sede de la entidad en la tradicional manzana céntrica de la ciudad de Córdoba, su presidente, Daniel Tillard, anunció la decisión de salir a colocar una ON para fondear el programa crediticio.

La estrategia avanzó y días atrás la emisión logró el aval de la Comisión Nacional de Valores (CNV), paso indispensable para salir al mercado. Si bien la autorización es por hasta 100 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, la intención oficial es colocar al menos en esta primera instancia 1.000 millones de pesos.

Tasas, por ahora sin cambios

En otro orden, fuentes del Bancor aseguraron que por ahora no habrá cambios en las tasas que se aplican a los créditos hipotecarios atados a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).

Este dato no es menor toda vez que buena parte de las entidades financieras anunció retoques hacia arriba del interés en función de la suba del costo del dinero convalidada por el Banco Central a partir de las tasas de referencia de Lebac y de pases.

Ayer, por ejemplo, el subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, Iván Kerr, indicó que el aumento de 10 por ciento de la tasa para créditos atados a UVA no se aplicará a los préstamos otorgados y a otorgar mediante el Procrear, y negó que ese aumento pueda tener una incidencia negativa en la demanda de nuevos créditos.

“Para que el sistema sea sostenible hemos tenido que aumentar el precio de las tasas, aunque eso no se va a trasladar a lo que ya está en ejecución, a aquellos que han sido aprobados y tampoco se va a trasladar a los beneficiarios del ProCreAr”, anunció durante el Primer Encuentro de Desarrolladores y Bancos, realizado en Buenos Aires.

Por un acuerdo suscripto con el Banco de la Nación Argentina, los créditos que éste otorgue “van a seguir manteniendo el 3,5% (de interés) para los clientes y el 4,5% para quienes no sean clientes de la entidad”, sostuvo, y opinó que por el aumento “la demanda no se va a ver afectada”.

Respecto a la suba de las tasas, el funcionario opinó que “la relación fuente-ingreso es baja, hay un margen para que esto pague”, después de lo cual aclaró que, a pesar del incremento, la UVA “sigue ganándole al CVS y al alquiler”.

El Nación, con récord

El Banco de la Nación Argentina (BNA) afirmó que concluirá este año como uno de “los mejores de su historia” en términos crediticios, con préstamos por $54.000 millones otorgados entre el 1 de julio y el 30 de noviembre, cifra que, según la entidad, supera los $35.000 millones de proyectados para el período. Así lo destacó ayer su titular, Javier González Fraga.

“Éste será uno de los mejores años del BNA en su historia, como lo indica la recuperación de dos puntos en 2017 en el mercado financiero argentino, en el cual tenemos ahora una participación de 13%, con un crecimiento superior al resto del sistema”, dijo el presidente del banco en un encuentro que mantuvo con periodistas.