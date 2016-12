El total de ventas financiadas y no financiadas durante el penúltimo mes de este año fue 11,5% inferior al registrado en noviembre de 2015

Aun con un alza en la comercialización total de cocheras, la venta de inmuebles en Córdoba se encuentra en banda negativa, según difundió ayer la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc).

Así, el índice de inmuebles que ésta elabora mostró que durante el penúltimo mes del año, en comparación con igual período de 2015, la comercialización no financiada de departamentos y casas creció 40,3%, tendencia que también siguió la comercialización de contado de cocheras, que registró un alza de 48,1%, según indicó la cámara.

En tanto, no fue así para los lotes adquiridos en efectivo, que mostraron una tendencia a la baja -en la comparación interanual- de 32,9%.

Con estos números, el total de ventas no financiadas quedó en terreno negativo: con una retracción internaual de 4,2%.

Por otro lado, la venta de imuebles en cuotas mostró una tendencia exactamente contraria a la manifestada en la comercialización de contado.

Mientras el subrubro de venta de departamentos y casas no financiadas decreció en la comparación de iguales meses de 2016 y 2015 en 50,9%, también acompañado en esta tendencia negativa por las cocheras vendidas en cuotas (-40%), sí se registró un avance de la compra de lotes con créditos (52,6%).

Ventas totales

Por último, en el total de ventas del índice de la Ceduc se consigna que en noviembre resultaron en banda negativa departamentos y casas (-7,1%) y lotes (-26%), mientras cocheras logró un resultado positivo con un crecimiento en las ventas de 33%.

Aun así, en los resultados generales el índice mostró en el penúltimo mes del año una retracción interanual de 11,5%.

Trimestre

En tanto, en los últimos tres meses – septiembre, octubre y noviembre- las ventas totales también mostraron una merma: -6%.

En este caso, se confirma la tendencia a la baja trimestral en la comercialización de departamentos y casas: 11,6%, al igual que en el caso de cocheras lotes, con -1,3%.

En tanto, en los tres últimos meses tuvo un saldo positivo la comercialización de lotes: + 9,7%.