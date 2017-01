Alberto Abad indicó que aquellos con las mejores puntuaciones podrán acceder a un tratamiento “preferencial y facilidades de pago”. El tributarista Cristian Adidian explicó que se trata de mejores tasas y mayor cantidad de cuotas. Sin embargo, Marcos Sequiera advirtió de que la Ley Tributaria no faculta al director del ente a hacer esas diferencias

La Administración Federal de Ingresos Publicos (AFIP) puso en marcha el Sistema de Perfil de Riesgo (Siper), mediante el cual calificará la conducta de los contribuyentes y le pondrá un puntaje, según informó ayer su jefe, Alberto Abad.

Según se conoció -previo a la publicación en el Boletín Oficial-, se trata de un scoring, sistema de evaluación automática tipo Veraz que tiene como fin estructurar la fiscalización. Entrará en vigencia el 20 próximo, fecha cuando los contribuyentes comenzarán a recibir la calificación.

La herramienta coordinará datos del ciudadano junto con documentación presentada ante el Fisco y alcanzará a 5,2 millones de personas.

“Esta herramienta la AFIP ya la tenía desde 2006. Abad en su anterior gestión la había creado por resolución general y luego quedó desactualizada, ahora la reimpulsa”, indicó a la prensa el tributarista Cristian Adidian, quien consideró que el scoring sobre los contribuyentes beneficiará a quienes cumplen.

“Esto en principio tiene dos fines: el primero es recaudar y el segundo es equiparar a quien presenta todo en término, ponerlo en mejor posicionamiento ante quien no cumple”, dijo Adidian.

Se espera que el Siper empiece a funcionar en abril, momento cuando se categorizará a los contribuyentes según el grado de cumplimiento de sus obligaciones fiscales formales y/o materiales, para lo cual la AFIP accederá a información de terceros, como riesgo e historial crediticio, información de tarjetas de crédito y hasta el pago de las cuotas de colegios.

La AFIP categorizará esa información y dará al contribuyente una calificación: A, B, C, D y E, en una escala de muy buena a muy mala.

Adidian señaló que los contribuyentes con mejor calificación, “ante planes de facilidades de pago accederán a mejores tasas, mayor cantidad de cuotas y tendrán un menor riesgo de ser fiscalizados que quienes no cumplen”.

Sin embargo, consultado por Comercio y Justicia, Marcos Sequeira, contador especialista en materia tributaria, desminitió estos beneficios y explicó que la Ley Tribuaria 11683 no faculta al director del ente recaudador a facilitar a algunos contribuyentes el acceso a planes de pago diferenciados o a mejorar tasas de interés. “Esa facultad sólo la tiene el Congreso y no creo que haya consenso para establecer ese tipo de modificaciones”, expresó el especialista, quien agregó: “La propuesta es buena si la herramienta se usa de manera inteligente. En cambio, si aparece este tipo de inconvenientes, se van a registrar reclamos a los que la Justicia seguramente dará lugar”, alertó.

Según Abad, hasta el momento la AFIP calificó 12,8% del total de los contribuyentes dentro de la categoría “muy buen comportamiento”, mientras que el “bueno” abarca 37,2%.

En el caso del “malo”, entra 14,1% del total, y en el “muy malo”, 14,8%.

Los contribuyentes podrán consultar su calificación en la página web de la AFIP ingresando al Siper con su CUIT y clave fiscal.