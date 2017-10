Home > Economía > Agroempresa Colón emite la primera ON simple cordobesa

Será por un monto de 400 mil dólares. Estará avalada por la SGR Cardinales. La licitación de la tasa se realizará por subasta a través del Mercado Argentino de Valores (MAV) pasado mañana, jueves 5. La suscripción mínima será de mil dólares. El plazo del instrumento es a 30 meses

Por Cecilia Pozzobon – cpozzobon@comercioyjusticia.info

Agroempresa Colón se convertirá en la primera empresa cordobesa (tercera en el país) en emitir una Obligación Negociable (ON) Simple en el mercado de capitales, luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV), allá por junio pasado, puso en marcha de este instrumento.

Se trata de la primera de tres series de emisiones que forman parte del programa global de financiamiento por un monto total de un millón de dólares que será difundido y colocado por Becerra Bursátil.

Esta emisión, por un monto de 400.000 dólares, está avalada por la sociedad de garantía recíproca (SGR) Cardinal.

“La emisión de las ON Simples nos permitirá acceder a financiamiento a mediano plazo, a tasas competitivas para cubrir las necesidades de capital de trabajo vinculadas con el crecimiento de la empresa. Esto nos facilita optimizar la estructura de capital, mejorar el perfil de vencimientos de los pasivos y disminuir el costo promedio de la deuda”, explicó Leonardo Torchio, gerente de Finanzas de la empresa, a Comercio y Justicia.

Las ON tendrán un valor nominal unitario de un dólar y estarán representadas en un certificado global permanente a ser depositado en la Caja de Valores SA.

“El monto mínimo de suscripción será de 1.000 dólares, y múltiplos de un dólar por encima de dicho monto”, explicó a este medio Gonzalo Decándido, de Becerra Bursátil.

La licitación de tasa será pública, por medio del Mercado Argentino de Valores (MAV), el próximo jueves 5 de octubre entre las 10 y las 16.

El plazo de esta serie de ON es de 30 meses. La totalidad del valor nominal será pagado en una sola cuota en la fecha de vencimiento.

El instrumento devengará una tasa de interés fija nominal anual a dos decimales que surja del proceso de licitación pública, y se pagará semestralmente en forma vencida.

“Tenemos gran expectativa sobre esta primera emisión de ON Pyme Simple en Córdoba, dado que ha despertado mucho interés entre algunos clientes institucionales”, dijo Becerra.

“En Agroempresa Colon tenemos la convicción de que el mercado de capitales debe ser un pilar básico en la estrategia financiera de la empresa. También sabemos que ingresar, permanecer y tener un historial confiable allí es un trabajo que requiere un esfuerzo importante para las pymes, que se logra con perseverancia y profesionalismo”, explicó Torchio.

De acuerdo con las actas de la compañía, el programa global de emisión es por un valor nominal de hasta 1.500.000 dólares, pero la firma estima emitir, por ahora, hasta un millón de dólares de valor nominal dividido en tres ON. La primera de ellas es la que se licita el jueves.

Las otras dos, ya aprobadas pero sin fecha de emisión, tendrán un valor de 300 mil dólares cada una.

“Durante muchos años, ingresar al mercado de capitales parecía una tarea bastante complicada. No obstante, han comenzado a surgir instrumentos financieros que facilitan esa labor y nos hace pensar que el sector puede tener un crecimiento considerable. La intención de la empresa es que ese crecimiento nos encuentre ya dentro del mercado, de modo que podamos aprovechar mejor el esfuerzo que venimos realizando desde hace ocho años”, agregó Torchio.

“Esperamos que la colocación sea exitosa y pueda ser utilizada como ejemplo para que otras pymes se animen a participar del mercado de capitales para así potenciarlo”, finalizó el gerente de Finanzas de la firma.