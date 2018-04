Vialidad habilita bitrenes sobre ruta 9 entre Córdoba y Campana

Llegan justo para el traslado de la cosecha gruesa hasta los puertos. Un bitrén es capaz de llevar el doble de carga de granos que un camión común con acoplado. La reducción de costos logísticos para la producción puede llegar hasta 25%, por lo cual lo pedían las entidades

Por Javier De Pascuale – jdepascuale@comercioyjusticia

Vialidad Nacional anunció que es inminente la habilitación de 13 mil kilómetros de red vial nacional para la circulación de bitrenes largos (de hasta 25,5 metros), incluyendo a la provincia de Córdoba en la normativa.

Recordemos que desde enero pasado pueden circular por rutas nacionales cinco nuevos tipos de unidades de transporte de cargas que aumentan la capacidad en 20% (las llamadas “escalables”). También pueden hacerlo en los más de 42 mil kilómetros de rutas nacionales los bitrenes cortos (de hasta 20,4 o 22,5 metros dependiendo del tipo de carga).

Ahora, y esto es válido sólo para dos corredores centrales, se extiende la autorización de circulación de bitrenes más largos. El llamado “corredor industrial de la ruta 9”, que une Campana con Córdoba, y el “corredor forestal”, que va desde Zárate (Buenos Aires) al puerto de Posadas (Misiones), siguiendo al límite misionero con Brasil, permiten la circulación de acoplados dobles.

Desde el Ministerio de Transporte nacional se precisó que “toda la información relativa a los corredores de circulación, puentes restringidos y sus correspondientes desvíos, y velocidades máximas, estará disponible en el sitio web de vialidad nacional”, se estima que en forma inmediata, antes de la semana que viene.

“A medida que concluyan las obras previstas dentro del Plan Vial Federal, se irán habilitando nuevos tramos de autopistas y rutas seguras para la circulación de bitrenes largos”, anticiparon voceros de la cartera dirigida por Guillermo Javier Dietrich.

La incorporación de bitrenes es un reclamo histórico del sector productivo, avalado por las organizaciones que representan a los transportistas, como la federación que agrupa a las empresas de autotransporte de cargas (Fadeeac), como a su contraparte cordobesa, la Cedac, que ya ha emitido pronunciamientos al respecto.

Estas unidades poseen una potencialidad en la reducción de costos de entre 25% y 35%, aseguran. El adicional de carga neta que puede llevar un bitrén respecto de un vehículo convencional puede ir como máximo entre 40% más (configuración de 20,50 metros y 60 toneladas de peso) y 70 – 75% más (en la configuración máxima de 30,25 metros de largo y 75 toneladas transportadas).

Estas unidades fueron autorizadas a circular en el país el 10 de enero pasado, cuando se puso en vigencia el decreto 27/2018 de “Desburocratización y simplificación”, que en un capítulo modificó la Ley de Tránsito y Seguridad Vial 24449. Se autorizó entonces la circulación de camiones con dos semirremolques biarticulados.

“La incorporación de los bitrenes y las nuevas configuraciones vienen a dar respuesta a demandas históricas del sector productivo para bajar los costos logísticos, sobre todo de nuestras economías regionales o aquellos productores que tienen que transportar grandes volúmenes de carga por largas distancias.” explicó Dietrich, al momento de poner en marcha la nueva normativa.

Con esta autorización, Transporte busca “optimizar las condiciones exigidas para la circulación” del transporte de cargas, en busca de “una mejora de la productividad nacional, en los costos del transporte y en condiciones de mayor seguridad, sin que ello afecte a la vida útil de la infraestructura vial”.

La normativa anterior establecía que por las rutas argentinas podían circular camiones con hasta 45 toneladas de carga, y camiones con acoplado de hasta 18,5 metros. Sólo en algunos casos podían circular algunos con 20,5 metros, aunque respetando el límite de 45 toneladas. Los camiones que miden hasta 22,40 (los que trasladan autos y los carretones agrícolas) podían circular sólo con permiso.

A partir de la nueva normativa tendrán permitida la libre circulación los bitrenes -hasta ahora no permitidos salvo en la provincia de San Luis- de hasta 20,50 metros y podrán pesar en total hasta 60 toneladas. Además, la altura máxima que hasta hoy era de 4,10 metros pasa a 4,30 metros, uniforme para todo el Mercosur.

Los bitrenes desde 22,40 metros hasta 25,50 metros circularán sólo por corredores habilitados por Vialidad Nacional. Los bitrenes que superen esa medida, además de solo circular por corredores específicos, deberán solicitar un permiso y podrán pesar un máximo de hasta 75 toneladas (51 tn de carga útil).

La nueva actualización del reglamento no sólo permite la circulación de bitrenes, sino también la incorporación de camiones con acoplado de mayor porte que los camiones actuales pero que no llegan a ser bitrenes. Estas unidades se llaman escalables y se espera que sean un incentivo para la renovación de flota de camiones. En este caso, dentro de los 18,50 metros reglamentarios, se puede sumar más tonelaje (sumando ejes en acoplado, por ejemplo), elevando el límite hasta 55 toneladas.