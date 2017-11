Se iniciaron las rondas de negocios online para integrar firmas con Chile y la Unión Europea

Micro, pequeñas y medianas empresas del sur del continente participan desde ayer y hasta mañana de la plataforma virtual. Apuntan especialmente a empresas del sector metalúrgico y metalmecánico. Buscan promover clústers interregionales

Por Javier De Pascuale - jdepascuale@comercioyjusticia.info

Las rondas de negocios acercan a compradores y vendedores de un sector o región, con reuniones breves que permiten generar oportunidades comerciales; acercan a clientes potenciales; facilitan el contacto, el conocimiento mutuo y propician acuerdos de diverso tipo.

Pero cuando hablamos de comercio exterior, las rondas de negocios presenciales conllevan importantes costos de tiempo y dinero para trasladarse que inhiben la participación sobre todo de pequeñas y medianas empresas o nuevos actores que buscan insertarse en el comercio. Es la razón por la cual -gracias a las facilidades que proveen los recursos tecnológicos- se han ido extendiendo en el campo del comercio exterior las rondas de negocios online.

Aunque con menor efectividad inmediata en lo que hace a resultados concretos, esta modalidad permite establecer relaciones comerciales sin tener que concurrir físicamente a un determinado lugar, facilita el seguimiento de la vinculación y permite construir relaciones crecientes en el tiempo. No sólo son más abarcativas que las presenciales, al permitir llegar a más lugares y, por supuesto, conllevar un costo cero de comercialización, sino que son dinámicas en el tiempo ya que los operadores pueden estar en cualquier momento relacionados con la ronda de negocios mediante la opción “vinculados”.

Este tipo de rondas online se desarrolla generalmente sobre plataformas B2B -“business to business”- aunque también van creciendo las plataformas B2C -“business to consumer”- y C2C -“consumer to consumer”-.

Son las alternativas que ofrece el programa AL-Invest 5.0 de la Unión Europea (UE), que llega a Córdoba impulsado por la Agencia para la Promoción de las Exportaciones, ProCórdoba, una de las cinco organizaciones argentinas que figuran entre los cosolicitantes para llevar a cabo 26 proyectos de la plataforma europea en Latinoamérica.

La segunda etapa de encuentros de negocios virtuales entre empresas argentinas, chilenas y europeas a través de la plataforma online B2B del proyecto comenzó ayer y se extiende hasta mañana.

Se trata de una ronda de negocios virtuales que tiene como objetivo facilitar nuevas alianzas comerciales estratégicas y la transferencia de tecnología con empresas de Argentina, Chile y Europa.

Las propuestas están destinadas a impulsar la productividad de las mipymes en 16 países de la región, sólo que en esta etapa se centran en firmas del cono sur sudamericano.

Metalúrgicas

La agencia mixta provincial precisó los sectores hacia los cuales está orientada la convocatoria y el interés particular en promover la asociatividad interempresarial que presenta: “ProCórdoba participa del proyecto de vinculación cross-clustering que pretende impulsar el desarrollo de las capacidades asociativas para mipymes de Argentina y Chile del sector metalmecánico y metalúrgico”, destacó la agencia en la apertura de la convocatoria.

“El desafío consiste en promover y facilitar la creación de una dinámica para la formación de clústeres en Argentina y, por otro lado, fomentar y construir capacidad de vinculación e integración entre los socios de estas agrupaciones y de éstos con las redes de empresas y organizaciones empresariales ya existentes”, amplió.

Del proyecto participan también la Agencia Especial para Actividades Internacionales de la Cámara de Comercio de Milán (Promos), como solicitante principal; y la Federación de Cámaras de Comercio de la Unión Europea en Argentina (Eurocámara); la Fundación Empresarial Comunidad Europea Eurochile y la Sistema Camerale Servizi, como cosolicitantes.

El Programa Al-Invest 5.0 es uno de los proyectos de cooperación internacional más importantes de la Comisión Europea en Latinoamérica. Se inició en 1994 buscando atraer inversiones europeas a la región y con el tiempo cambió para promover la internacionalización e impulsar la productividad de miles de micro, pequeñas y medianas empresas de América Latina.

La quinta fase del AL-Invest 5.0 se desarrolla en 16 países de América Latina mediante el trabajo conjunto de más de 120 organizaciones empresariales y la coordinación de un consorcio internacional liderado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia (Cainco).