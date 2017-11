Perú reabre su oficina comercial y ofrece libre acceso a 55 mercados

Después de seis años, una numerosa delegación de empresarios de ese país llegó a Argentina. Presentó su oferta exportable y ofreció un hub con puerto al Pacífico, que posibilitará acceder a

acuerdos de libre comercio que tiene con 55 países

Por Javier De Pascuale - jdepascuale@comercioyjusticia.info

Después de seis años de no pisar tierra argentina, una delegación multisectorial de más 70 empresarios del Perú visitó Buenos Aires la semana pasada, presentó su oferta exportable, realizó una ronda de negocios y un foro empresarial y ofreció al empresariado local la posibilidad de asociar emprendimientos para aprovechar los acuerdos de libre comercio que tiene firmados su país con 55 Estados de diferentes continentes, incluyendo mercados referenciales como Estados Unidos, China, India y todos los integrantes del Tratado Trans Pacífico (TTP)-que tiene 12 países miembros y 53 países observadores que buscan su ingreso-.

“Volvemos a la Argentina con mucha fuerza, Perú ha cambiado, hemos crecido mucho y por eso es mucho lo que podemos ofrecer en la Argentina, son muchos los negocios que se pueden hacer”, afirmó Luis Torres, director de Exportaciones de Promperú, la agencia de promoción de las exportaciones del país andino.

Y las cifras de la primera Expo Perú que se realiza en los últimos seis años lo confirman: en los pasillos del Hilton Hotel de Buenos Aires los pasados días 8 y 9 se cerraron acuerdos por 15 millones de dólares, aun cuando el país hermano carece de una oficina comercial establecida en Argentina. De hecho, en la oportunidad Promperú anunció la apertura de una sede comercial.

“Inicialmente, pensábamos que íbamos a lograr ventas por aproximadamente ocho millones de dólares, pero esta probabilidad terminó siendo cerca del doble”, confió el funcionario peruano.

Silvia Seperack fue nombrada directora de la nueva oficina comercial de Perú en la ciudad de Buenos Aires. “Argentina es un socio estratégico para nosotros. El reto está hoy en el campo no sólo del intercambio sino de la asociación. Tenemos economías complementarias y podemos aprovechar las potencialidades de ambos mercados”, precisó Torres, quien destacó como sectores especialmente posicionados para realizar acuerdos de negocios la industrialización de alimentos, infraestructura, energía, minería, gastronomía y turismo, entre otros.

Promperú multiplicará las acciones de promoción comercial y asociativa con empresas de Argentina, así como la circulación de misiones empresariales y la realización de ferias comerciales. “El objetivo es duplicar el intercambio con Argentina en el próximo lustro”, afirmó el director de Exportaciones de Promperú.

La delegación de empresas que participó de la Expo Perú y la ronda de negocios consecuente estuvo integrada por firmas de los sectores textil-confecciones, alimentos, manufacturas y servicios.

Asistieron al evento del Hilton más de 200 compradores de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

El comercio exterior con el país andino no ha tenido gran significación en los últimos años, aunque la apertura externa dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri potenció el intercambio.

En 2016, las exportaciones peruanas a Argentina alcanzaron US$128,3 millones, lo que representó una disminución de 2,5% frente al año anterior.

De ese monto, unos US$106 millones correspondieron a productos no tradicionales, entre los que sobresalieron textiles, químicos y agropecuarios. Argentina tuvo un superávit comercial en 2016 con Perú por valor de US$785 millones.

Sin embargo, en los primeros ocho meses de este año, los envíos peruanos a Argentina llegaron a US$100 millones, alcanzando aumentos interanuales de 26,4%.

De ese monto, US$73,7 millones corresponden también al sector no tradicional, destacándose nuevamente las industrias textil y química; y, esta vez, la minería no metálica se ubicó en el tercer lugar.

Entre los sectores no tradicionales con los cuales Perú busca seducir a empresas argentinas están el software y los centros de contacto, por el bajo costo de la mano de obra y sus competencias, entre ellas el buen nivel de inglés y el tono neutro de las voces de los peruanos.

En cuanto al sector textil, la base de crecimiento está en la alpaca y su explotación sustentable, una característica cada vez más valorada en los mercados de los países desarrollados.

Además, Torres señaló que hay un mercado distintivo potencial en Argentina para los proveedores peruanos de acabados de construcción.

“Queremos ser el hub de las empresas argentinas que quieran salir al mundo”, destacó Sperack en diálogo con la prensa, reforzando la línea definida por Torres.

Además de su ubicación geográfica -con salida al océano Pacífico-, Perú tiene acuerdos de libre comercio con la mayoría de las potencias comerciales del mundo.