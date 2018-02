Misión japonesa evalúa inversiones por 20.000 millones de dólares

Las mayores oportunidades se dan en minería de oro, cobre y litio, así como en petróleo y gas. Hoy habrá, además, un encuentro de negocios para el sector agroindustrial. Se trabaja en un tratado bilateral

Por Javier De Pascuale - jdepascuale@comercioyjusticia.info

Una delegación de empresarios y diplomáticos de Japón llegó al país para analizar oportunidades de inversión por hasta 20 mil millones de dólares para el desarrollo de hidrocarburos, minería y agroindustria en distintas provincias del país.

La agenda de la delegación japonesa comenzó ayer con un seminario y encuentro con funcionarios nacionales en la ciudad de Buenos Aires, seguirá hoy con un encuentro de negocios entre empresas y culminará esta semana con visitas a las provincias de Salta, Catamarca y a la zona de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en Neuquén.

Son más de 30 los empresarios y funcionarios agroindustriales nipones que se encontrarán hoy con sus pares argentinos para llevar a cabo la Primera Reunión del Comité Conjunto para la Cooperación en Materia Agrícola, Ganadera, Pesquera, Forestal y Agroindustrial entre ambos países. Es el encuentro del cual Córdoba tiene mayores expectativas, ya que el seminario de ayer en Buenos Aires tuvo como eje las posibles inversiones japonesas en energía, agenda en la cual nuestra provincia ingresa de modo marginal.

Según los funcionarios nacionales que dieron a conocer las posibilidades en minería e hidrocarburos a una veintena de representantes japoneses, las oportunidades de inversión abiertas en el país superan 20 mil millones de dólares para los próximos diez años. Esto incluye extracción de oro, cobre y litio, así como desarrollo de petróleo y gas en el yacimiento de Vaca Muerta, según el punteo de Horacio Reyser, secretario de Comercio Internacional de la Cancillería.

“Las inversiones de empresas japonesas se pueden dar en forma directa o asociadas a empresas argentinas para desarrollar el potencial minero nacional que está subexplotado”, destacó Reyser, quien recordó la “gran experiencia” de Japón en hidrocarburos. “Los proyectos avanzan a pasos firmes” tras dos años de misiones bilaterales que fueron acercando las alternativas de inversión a los intereses extranjeros.

El embajador japonés en la Argentina, Noriteru Fukushima, confirmó ayer que el primer ministro de su país Shinzo Abe vendrá la Argentina para la reunión del G20 y que el presidente Mauricio Macri visitará Japón el año próximo.

“Estamos trabajando en un tratado bilateral de inversiones”, anticipó el secretario Reyser, quien admitió que en alguno de esos encuentros podría firmarse un tratado de esas características.

Recordó que la misión comercial organizada por los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y el de Economía, Industria y Comercio de Japón (METI) y la embajada de ese país en Argentina, con representantes de 20 empresas, visitará yacimientos mineros e hidrocarburíferos en las provincias de Salta, Catamarca y en Neuquén.

Reyser rememoró que la relación entre ambos países nació hace 120 años y que “los negocios se hacen en forma privada. Nosotros marcamos la cancha”, advirtió el funcionario, al precisar que este tipo de inversiones son a largo plazo.

Dijo que el comercio bilateral es de US$ 1.200 millones “muy por debajo de lo que podemos concretar” y agregó que la inversión de cartera directa nipona en el país se eleva a US$ 700 millones “nivel que puede ser incrementado en forma importante”, señaló.

Adónde apuntan

Se trata de la mayor delegación de empresarios y funcionarios japoneses de los últimos dos años presentes en el país.

Varias son empresas petrolíferas y mineras que ya están realizando importantes inversiones en Chile, Brasil, México y Perú.

La delegación recorrerá al menos tres provincias. Córdoba no está en el recorrido, pero sí en la agenda.

Buscan fortalecer la competitividad en el sector agroindustrial

Al grupo de 20 empresarios y funcionarios presentes ayer en el seminario sobre oportunidades de inversión en Argentina se sumará hoy otra delegación que arribará al país de más de 30 empresarios y funcionarios nipones que serán parte de la primera reunión del comité de cooperación argentino-japonés que se llevará a cabo en la sede de la cartera de Agroindustria.

“La República Argentina es el segundo país latinoamericano con el que Japón establece un comité conjunto especializado en agro, teniendo como objetivo fortalecer la cooperación bilateral público-privada en dicho sector”, destacaron las fuentes de la embajada japonesa.

En la reunión participarán, por el lado argentino, los representantes del Ministerio de Agroindustria y de otros organismos y por el lado japonés, los funcionarios del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, encabezados por Osamu Hashiramoto, ministro Asistente Adjunto, los funcionarios de la Embajada y unos 30 empresarios del país nipón.

La apertura estará a cargo del embajador Noriteru Fukushima, Hashiramoto y un funcionario del Ministerio de Agroindustria.

Durante el encuentro los representantes gubernamentales explicarán “sobre la política agroalimentaria de ambos países y dialogarán sobre el fortalecimiento de la relación comercial entre ambos países, el ambiente de negocios y la inversión en Argentina”.

Además, la delegación japonesa presentará al Gobierno nacional un documento con “las propuestas orientadas a fortalecer la competitividad de la industria agroalimentaria argentina”.

“La embajada del Japón espera que tanto la Misión Minera Hidrocarburífera como el Comité Conjunto sirvan para profundizar la relación en el sector minero, energético y de agroalimentaria y para la colaboración en el G-20 entre ambos países”, apuntaron.

La delegación comercial está formada por 20 empresas japonesas, entre ellas JX Nippon Mining & Metals, Mitsubishi y Marubeni, que tienen interés “en el desarrollo y/o adquisición de litio, cobre e hidrocarburos no convencionales”, así como representantes de las firmas Chiyoda Corporation; Mitsui & Co.; JX Nippon Oil & Gas Exploration; Nippon Koei Co.; Mitsubishi Materials; Sumitomo Corporation; Hanwa Co.; Toyo Engineering Corporation; Jogmec; Maxell; Inpex Corporation; Itochu; y Sojitz.